Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.