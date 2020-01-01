Intel Core i5 6200U против i3 1005G1
Что лучше: Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8) или i3 1005G1 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 2.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
276
Core i3 1005G1 +46%
402
Cinebench R20 (многоядерный)
731
Core i3 1005G1 +27%
929
Passmark CPU (одноядерный)
1575
Core i3 1005G1 +45%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
2991
Core i3 1005G1 +76%
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
632
Core i3 1005G1 +50%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Core i3 1005G1 +36%
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-6200U
|i3-1005G1
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Множитель
|-
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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