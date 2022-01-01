Intel Core i5 6200U против i3 1125G4
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6200U
- На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 5 лет позже чем соперник
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1163 и 695 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 32% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 2.8 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
717
Cinebench R23 (многоядерный)
1699
Passmark CPU (одноядерный)
1602
Core i3 1125G4 +58%
2528
Passmark CPU (многоядерный)
3053
Core i3 1125G4 +227%
9970
Geekbench 5 (одноядерный)
698
Core i3 1125G4 +68%
1171
Geekbench 5 (многоядерный)
1560
Core i3 1125G4 +148%
3861
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-6200U
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|HD Graphics 520
|UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|9-20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|384
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|12
|Вычислительные блоки
|-
|48
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1