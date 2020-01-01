Intel Core i5 6200U против i3 7020U
Что лучше: Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8) или i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
276
Cinebench R20 (многоядерный)
731
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6200U +19%
1575
1327
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6200U +17%
2991
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6200U +12%
632
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6200U +8%
1400
1301
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-6200U
|i3-7020U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.8 ГГц
|-
|Множитель
|-
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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