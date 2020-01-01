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Intel Core i5 6200U против i3 7020U

Intel Core i5 6200U
Intel Core i5 6200U
VS
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U

Что лучше: Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8) или i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7020U and 6200U
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6200U +19%
1575
Core i3 7020U
1327
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6200U +17%
2991
Core i3 7020U
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6200U и i3 7020U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 апреля 2018
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Kaby Lake
Номер модели i5-6200U i3-7020U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.8 ГГц -
Множитель - 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6200U Сайт Intel Core i3 7020U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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