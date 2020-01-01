Intel Core i5 6200U против i3 8130U
Что лучше: Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8) или i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 2.8 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
276
Core i3 8130U +25%
346
Cinebench R20 (многоядерный)
731
Core i3 8130U +6%
774
Passmark CPU (одноядерный)
1575
Core i3 8130U +21%
1911
Passmark CPU (многоядерный)
2991
Core i3 8130U +20%
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
632
Core i3 8130U +23%
776
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Core i3 8130U +14%
1598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|12 февраля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-6200U
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 520
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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