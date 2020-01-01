Главная > Сравнения CPU > Core i5 6200U vs Core i3 8130U

Intel Core i5 6200U против i3 8130U

Intel Core i5 6200U
Intel Core i5 6200U
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: Intel Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8) или i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and 6200U
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 2.8 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6200U
1575
Core i3 8130U +21%
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6200U
2991
Core i3 8130U +20%
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6200U
1400
Core i3 8130U +14%
1598

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6200U и i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 12 февраля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Kaby Lake
Номер модели i5-6200U i3-8130U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 520 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.8 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.7 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6200U Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8130U или i5 6200U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях