Intel Core i5 6400 против AMD Ryzen 3 1200
Что лучше: Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
56
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.64 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
275
Ryzen 3 1200 +19%
327
Cinebench R20 (многоядерный)
1065
Ryzen 3 1200 +12%
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400 +2%
1969
1932
Passmark CPU (многоядерный)
5063
Ryzen 3 1200 +25%
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
801
Ryzen 3 1200 +12%
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400 +1%
2901
2868
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|187 долларов
|109 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen
|Номер модели
|i5-6400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6400
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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