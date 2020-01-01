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Intel Core i5 6400 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 6400
Intel Core i5 6400
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 6400
Причины выбрать Intel Core i5 6400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6400
275
Ryzen 5 2600 +34%
369
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6400
1065
Ryzen 5 2600 +153%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1969
Ryzen 5 2600 +14%
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400
5063
Ryzen 5 2600 +161%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6400
801
Ryzen 5 2600 +22%
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400
2901
Ryzen 5 2600 +87%
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 187 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i5-6400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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