Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.