Главная > Сравнения CPU > Core i5 6400 vs Celeron G5905

Intel Core i5 6400 против Celeron G5905

Intel Core i5 6400
VS
Intel Celeron G5905
Intel Core i5 6400
Intel Celeron G5905

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and 6400
Причины выбрать Intel Core i5 6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • Появился на 5 лет позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% ниже чем у Core i5 6400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 6400 +91%
3253
Celeron G5905
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1972
Celeron G5905 +13%
2223
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400 +81%
5224
Celeron G5905
2892
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400 +75%
2986
Celeron G5905
1707

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 19 июля 2020
Цена в момент релиза 187 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i5-6400 G5905
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1050 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 6400
н/д
Celeron G5905
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 6400 против AMD Ryzen 5 2600
2. Intel Core i5 6400 против Intel Core i5 9400F
3. Intel Core i5 6400 против Intel Core i3 8100
4. Intel Core i5 6400 против AMD Ryzen 5 1600
5. Intel Core i5 6400 против AMD Ryzen 3 2200G
6. Intel Celeron G5905 против Intel Pentium Gold G6400
7. Intel Celeron G5905 против Intel Celeron G5920

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron G5905 или Core i5 6400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры