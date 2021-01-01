Intel Core i5 6400 против Celeron G5920
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или Celeron G5920 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
52
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
39
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6400
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron G5920
- Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% ниже чем у Core i5 6400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
909
Cinebench R23 (многоядерный)
3253
Passmark CPU (одноядерный)
1972
Celeron G5920 +11%
2198
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400 +86%
5224
2809
Geekbench 5 (одноядерный)
872
875
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400 +69%
2986
1769
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|187 долларов
|52 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-6400
|G5920
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|96
|TMUs
|-
|12
|ROPs
|-
|2
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6400
|Сайт Intel Celeron G5920
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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