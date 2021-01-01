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Intel Core i5 6400 против i3 10100

Intel Core i5 6400
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 6400
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 6400
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.3 ГГц)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 864 балла
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 6400
909
Core i3 10100 +27%
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 6400
3253
Core i3 10100 +73%
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1972
Core i3 10100 +37%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400
5224
Core i3 10100 +76%
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6400
872
Core i3 10100 +28%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400
2986
Core i3 10100 +47%
4390

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 мая 2020
Цена в момент релиза 187 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake-S
Номер модели i5-6400 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 6400
н/д
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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