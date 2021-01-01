Intel Core i5 6400 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
53
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
39
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 30% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.3 ГГц)
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 864 балла
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
909
Core i3 10100 +27%
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
3253
Core i3 10100 +73%
5613
Passmark CPU (одноядерный)
1972
Core i3 10100 +37%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
5224
Core i3 10100 +76%
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
872
Core i3 10100 +28%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
2986
Core i3 10100 +47%
4390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|187 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake-S
|Номер модели
|i5-6400
|i3-10100
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6400
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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