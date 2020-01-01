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Intel Core i5 6400 против i3 6100

Intel Core i5 6400
Intel Core i5 6400
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and 6400
Причины выбрать Intel Core i5 6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 22% ниже чем у Core i5 6400 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6400
275
Core i3 6100 +32%
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6400 +17%
1065
Core i3 6100
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1969
Core i3 6100 +13%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400 +24%
5063
Core i3 6100
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6400
801
Core i3 6100 +15%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400 +38%
2901
Core i3 6100
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 187 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i5-6400 i3-6100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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