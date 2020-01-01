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Intel Core i5 6400 против i3 9100

Intel Core i5 6400
Intel Core i5 6400
VS
Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100

Что лучше: Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and 6400
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.3 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6400
275
Core i3 9100 +62%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6400
1065
Core i3 9100 +52%
1622
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1969
Core i3 9100 +29%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400
5063
Core i3 9100 +30%
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6400
801
Core i3 9100 +34%
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400
2901
Core i3 9100 +14%
3310

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 187 долларов 129 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i5-6400 i3-9100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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