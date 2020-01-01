Intel Core i5 6400 против i3 9100
Что лучше: Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3) или i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
56
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
17
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 27% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.3 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
275
Core i3 9100 +62%
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1065
Core i3 9100 +52%
1622
Passmark CPU (одноядерный)
1969
Core i3 9100 +29%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
5063
Core i3 9100 +30%
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
801
Core i3 9100 +34%
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
2901
Core i3 9100 +14%
3310
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|187 долларов
|129 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-6400
|i3-9100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6400
|Сайт Intel Core i3 9100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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