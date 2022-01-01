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Intel Core i5 6400 против i5 12400

Intel Core i5 6400
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 6400
Intel Core i5 12400

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6400 на 2.7 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 6400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 860 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 33% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 6400
903
Core i5 12400 +90%
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 6400
3265
Core i5 12400 +269%
12036
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6400
1969
Core i5 12400 +82%
3578
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6400
5209
Core i5 12400 +283%
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6400
862
Core i5 12400 +96%
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6400
2824
Core i5 12400 +199%
8432
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6400 и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i5-6400 i5-12400
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 6400
н/д
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6400 Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 12400
2. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5 12400
3. Intel Core i5 10400 или i5 12400
4. Intel Core i9 11900K или i5 12400
5. AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 12400

Комментарии

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