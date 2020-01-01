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Intel Core i5 6500 против AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.64 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500 +6%
1261
Ryzen 3 1200
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500 +8%
2080
Ryzen 3 1200
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5593
Ryzen 3 1200 +13%
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6500
776
Ryzen 3 1200 +16%
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
2701
Ryzen 3 1200 +6%
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 27 июля 2017
Цена в момент релиза 202 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen
Номер модели i5-6500 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.2 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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