Intel Core i5 6500 против AMD Ryzen 3 2200G
Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6500
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
- Разблокированный множитель
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6500 +16%
357
308
Cinebench R20 (многоядерный)
1261
Ryzen 3 2200G +2%
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500 +3%
2080
2013
Passmark CPU (многоядерный)
5593
Ryzen 3 2200G +20%
6699
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Ryzen 3 2200G +12%
872
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
Ryzen 3 2200G +8%
2913
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|12 февраля 2018
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen
|Номер модели
|i5-6500
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт AMD Ryzen 3 2200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1