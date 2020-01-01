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Intel Core i5 6500 против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500
1261
Ryzen 3 3200G +15%
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500
2080
Ryzen 3 3200G +6%
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5593
Ryzen 3 3200G +30%
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
2701
Ryzen 3 3200G +7%
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2015 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 202 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i5-6500 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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