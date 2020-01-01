Главная > Сравнения CPU > Core i5 6500 vs Celeron G3930

Intel Core i5 6500 против Celeron G3930

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
Intel Celeron G3930
Intel Celeron G3930

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или Celeron G3930 с 2-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G3930 and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron G3930
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 22% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500 +17%
2080
Celeron G3930
1781
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500 +146%
5593
Celeron G3930
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500 +213%
2701
Celeron G3930
864

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и Celeron G3930

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 3 января 2017
Цена в момент релиза 202 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Kaby Lake
Номер модели i5-6500 G3930
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Celeron G3930
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron G3930 или Core i5 6500?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях