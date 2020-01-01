Intel Core i5 6500 против i3 9100F
Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6500
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i3 9100F +14%
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500 +9%
1261
1160
Passmark CPU (одноядерный)
2080
Core i3 9100F +20%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
5593
Core i3 9100F +21%
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Core i3 9100F +38%
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
Core i3 9100F +34%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|122 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-6500
|i3-9100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
3 (15.8%)
16 (84.2%)
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