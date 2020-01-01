Intel Core i5 6500 против i5 1035G1
Что лучше: десктопный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i5 1035G1 +19%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1261
Core i5 1035G1 +8%
1365
Passmark CPU (одноядерный)
2080
Core i5 1035G1 +14%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
5593
Core i5 1035G1 +42%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Core i5 1035G1 +50%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
Core i5 1035G1 +33%
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Skylake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-6500
|i5-1035G1
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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