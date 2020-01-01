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Intel Core i5 6500 против i5 10400F

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 10400F

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или i5 10400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400F and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500
1261
Core i5 10400F +154%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500
2080
Core i5 10400F +24%
2580
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5593
Core i5 10400F +126%
12644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
2701
Core i5 10400F +116%
5821

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и i5 10400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 мая 2020
Цена в момент релиза 202 долларов 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i5-6500 i5-10400F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Core i5 10400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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