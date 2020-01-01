Intel Core i5 6500 против i5 10600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или i5 10600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
59
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 33% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
357
Core i5 10600 +38%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
1261
Core i5 10600 +179%
3515
Passmark CPU (одноядерный)
2080
Passmark CPU (многоядерный)
5593
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Core i5 10600 +58%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
Core i5 10600 +109%
5637
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-6500
|i5-10600
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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