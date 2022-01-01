Intel Core i5 6500 против i5 12500
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
57
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
42
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 92% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 909 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
968
Core i5 12500 +88%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
3372
Core i5 12500 +287%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
2125
Core i5 12500 +78%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
5682
Core i5 12500 +258%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
913
Core i5 12500 +93%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
3145
Core i5 12500 +181%
8824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-6500
|i5-12500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 530
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i5 12500
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1