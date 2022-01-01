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Intel Core i5 6500 против i5 12500

Intel Core i5 6500
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 6500
Intel Core i5 12500

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц или i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 6 лет и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 42.7 ГБ/c (125%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 92% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 909 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 6500
968
Core i5 12500 +88%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 6500
3372
Core i5 12500 +287%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500
2125
Core i5 12500 +78%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500
5682
Core i5 12500 +258%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6500
913
Core i5 12500 +93%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
3145
Core i5 12500 +181%
8824
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i5-6500 i5-12500
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 530 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.2 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 6500
н/д
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i5 6500 или i5 1035G1
2. Intel Core i5 6500 или i5 10400F
3. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 3600
4. Intel Core i5 12500 или i7 11700
5. Intel Core i5 12500 или i5 12400
6. Intel Core i5 12500 или i5 11500
7. Intel Core i5 12500 или AMD Ryzen 5 5500

Комментарии

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