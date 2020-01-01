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Intel Core i5 6500 против i5 6400

Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500
VS
Intel Core i5 6400
Intel Core i5 6400

Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6400 and 6500
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6500 +30%
357
Core i5 6400
275
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500 +18%
1261
Core i5 6400
1065
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500 +6%
2080
Core i5 6400
1969
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500 +10%
5593
Core i5 6400
5063
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6500
2701
Core i5 6400 +7%
2901

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6500 и i5 6400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 202 долларов 187 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i5-6500 i5-6400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.2 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 32x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6500 Сайт Intel Core i5 6400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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