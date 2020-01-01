Intel Core i5 6500 против i5 6400
Что лучше: Intel Core i5 6500 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.6) или i5 6400 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
56
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6500
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 3.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6500 +30%
357
275
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6500 +18%
1261
1065
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6500 +6%
2080
1969
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6500 +10%
5593
5063
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Core i5 6400 +3%
801
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
Core i5 6400 +7%
2901
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|202 долларов
|187 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i5-6500
|i5-6400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.2 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|32x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6500
|Сайт Intel Core i5 6400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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