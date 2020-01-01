Intel Core i5 6600 против AMD Ryzen 7 2700
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6600 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
68
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
15
34
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6600
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
375
Ryzen 7 2700 +7%
400
Cinebench R20 (многоядерный)
1399
Ryzen 7 2700 +143%
3395
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6600 +3%
2241
2181
Passmark CPU (многоядерный)
6013
Ryzen 7 2700 +158%
15502
Geekbench 5 (одноядерный)
923
Ryzen 7 2700 +2%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
3236
Ryzen 7 2700 +96%
6354
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|225 долларов
|299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i5-6600
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|4
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|1.75 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6600
|Сайт AMD Ryzen 7 2700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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