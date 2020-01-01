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Intel Core i5 6600 против i5 1035G1

Intel Core i5 6600
Intel Core i5 6600
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: десктопный Intel Core i5 6600 на 3.3 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 6600
Причины выбрать Intel Core i5 6600
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Core i5 6600 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6600
6013
Core i5 1035G1 +32%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6600
3236
Core i5 1035G1 +11%
3592

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6600 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 августа 2019
Цена в момент релиза 225 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Skylake Ice Lake
Номер модели i5-6600 i5-1035G1
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.3 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 1.75 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6600 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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