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Intel Core i5 6600K против AMD Ryzen 3 2200G

Intel Core i5 6600K
Intel Core i5 6600K
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: Intel Core i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или AMD Ryzen 3 2200G на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and 6600K
Причины выбрать Intel Core i5 6600K
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6600K +21%
1558
Ryzen 3 2200G
1284
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6600K +15%
2321
Ryzen 3 2200G
2013
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6600K +28%
3741
Ryzen 3 2200G
2913

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6600K и AMD Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 августа 2015 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 243 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen
Номер модели i5-6600K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6600K Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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