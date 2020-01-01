Intel Core i5 6600K против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 6600K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6600K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 13.58 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Ryzen 5 3600 +21%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
1558
Ryzen 5 3600 +126%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2321
Ryzen 5 3600 +9%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
6202
Ryzen 5 3600 +187%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
1137
Ryzen 5 3600 +9%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
3741
Ryzen 5 3600 +96%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 августа 2015
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|243 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-6600K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6600K
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (16.7%)
5 (83.3%)
Всего проголосовало: 6
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 2600X против Intel Core i5 6600K
- Intel Core i7 6700K против Intel Core i5 6600K
- AMD Ryzen 7 2700 против Intel Core i5 6600K
- Intel Core i3 8100 против Intel Core i5 6600K
- Intel Core i5 8300H против Intel Core i5 6600K
- Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i3 10100 против AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 10600 против AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 3600XT против AMD Ryzen 5 3600