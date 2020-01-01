Intel Core i5 6600K против i5 6600
Что лучше: Intel Core i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 6600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
68
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
15
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
42
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 6600
- На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 6600K +4%
389
375
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6600K +11%
1558
1399
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6600K +4%
2321
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6600K +3%
6202
6013
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6600K +23%
1137
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6600K +16%
3741
3236
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 августа 2015
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|243 долларов
|225 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i5-6600K
|i5-6600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 530
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 6600K
|Сайт Intel Core i5 6600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
6 (85.7%)
1 (14.3%)
Всего проголосовало: 7
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