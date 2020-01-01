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Intel Core i5 6600K против i5 6600

Intel Core i5 6600K
Intel Core i5 6600K
VS
Intel Core i5 6600
Intel Core i5 6600

Что лучше: Intel Core i5 6600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 6600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600 and 6600K
Причины выбрать Intel Core i5 6600
  • На 29% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 6600K +11%
1558
Core i5 6600
1399
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 6600K +4%
2321
Core i5 6600
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 6600K +3%
6202
Core i5 6600
6013
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 6600K +23%
1137
Core i5 6600
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 6600K +16%
3741
Core i5 6600
3236

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 6600K и i5 6600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 августа 2015 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 243 долларов 225 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i5-6600K i5-6600
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.75 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 6600K Сайт Intel Core i5 6600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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