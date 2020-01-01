Главная > Сравнения CPU > Core i5 7200U vs Ryzen 7 4700U

Intel Core i5 7200U против AMD Ryzen 7 4700U

Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U
VS
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 7200U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 34.17 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 7200U
648
Ryzen 7 4700U +304%
2616
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U
1782
Ryzen 7 4700U +43%
2543
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U
3365
Ryzen 7 4700U +311%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U
1746
Ryzen 7 4700U +137%
4137

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7200U и AMD Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 августа 2016 6 января 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i5-7200U -
Сокет BGA-1356 FP6
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4700U или Intel Core i5 7200U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях