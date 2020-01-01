Intel Core i5 7200U против Celeron N4000
Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 60% ниже чем у Core i5 7200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U +69%
1782
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U +133%
3365
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7200U +90%
779
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U +136%
1746
741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|i5-7200U
|N4000
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.5 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Celeron N4000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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