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Intel Core i5 7200U против Celeron N4000

Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000

Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или Celeron N4000 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 7200U
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Core i5 7200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U +69%
1782
Celeron N4000
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U +133%
3365
Celeron N4000
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U +136%
1746
Celeron N4000
741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7200U и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 11 декабря 2017
Цена в момент релиза 281 долларов 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Gemini Lake
Номер модели i5-7200U N4000
Сокет BGA-1356 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.5 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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