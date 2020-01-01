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Intel Core i5 7200U против i3 1115G4

Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или i3 1115G4 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 7200U
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 4 года позже чем соперник
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.1 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U
1746
Core i3 1115G4 +28%
2241

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7200U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-7200U i3-1115G4
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.5 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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