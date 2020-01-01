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Intel Core i5 7200U против i3 5005U

Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 7200U
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U +53%
1782
Core i3 5005U
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U +66%
3365
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U +67%
1746
Core i3 5005U
1047

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7200U и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 5 января 2015
Цена в момент релиза 281 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Broadwell
Номер модели i5-7200U i3-5005U
Сокет BGA-1356 BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель - 20x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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