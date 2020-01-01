Intel Core i5 7200U против i3 6100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или десктопный i3 6100 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
43
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- На 71% ниже чем у Core i3 6100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Core i3 6100 +18%
362
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Core i3 6100 +40%
908
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Core i3 6100 +25%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
3365
Core i3 6100 +22%
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Core i3 6100 +18%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
Core i3 6100 +21%
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-7200U
|i3-6100
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i3 6100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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