Intel Core i5 7200U против i3 7100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или десктопный i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
46
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- На 71% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 15 vs 51 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-400
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Core i3 7100 +55%
1007
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Core i3 7100 +28%
2285
Passmark CPU (многоядерный)
3365
Core i3 7100 +27%
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Core i3 7100 +23%
962
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
Core i3 7100 +21%
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-7200U
|i3-7100
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|39x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i3 7100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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