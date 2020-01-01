Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или десктопный i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.