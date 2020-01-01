Intel Core i5 7200U против i3 9100F
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или десктопный i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 620
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 35% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.1 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Core i3 9100F +32%
408
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Core i3 9100F +79%
1160
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Core i3 9100F +41%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
3365
Core i3 9100F +101%
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Core i3 9100F +38%
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
Core i3 9100F +108%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|122 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-7200U
|i3-9100F
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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