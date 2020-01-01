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Intel Core i5 7200U против i3 9100F

Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или десктопный i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 7200U
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 620
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 35% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.1 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U
1782
Core i3 9100F +41%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U
3365
Core i3 9100F +101%
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U
1746
Core i3 9100F +108%
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7200U и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 августа 2016 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 281 долларов 122 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i5-7200U i3-9100F
Сокет BGA-1356 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 620 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7200U Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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