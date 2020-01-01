Intel Core i5 7200U против i5 1135G7
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 35% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.1 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
308
Core i5 1135G7 +64%
505
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Core i5 1135G7 +206%
1984
Passmark CPU (одноядерный)
1782
Core i5 1135G7 +63%
2905
Passmark CPU (многоядерный)
3365
Core i5 1135G7 +208%
10379
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Core i5 1135G7 +75%
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
1746
Core i5 1135G7 +190%
5063
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-7200U
|i7-1135G7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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