Intel Core i5 7200U против i5 5200U
Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.1 ГГц против 2.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 7200U +26%
308
245
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 7200U +12%
648
577
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U +19%
1782
1496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U +37%
3365
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7200U +26%
779
616
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U +42%
1746
1232
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Broadwell
|Номер модели
|i5-7200U
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|2.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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