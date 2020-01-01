Intel Core i5 7200U против i5 6200U
Что лучше: Intel Core i5 7200U на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.1) или i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7200U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.1 ГГц против 2.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 7200U +12%
308
276
Cinebench R20 (многоядерный)
648
Core i5 6200U +13%
731
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7200U +13%
1782
1575
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7200U +13%
3365
2991
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7200U +23%
779
632
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7200U +25%
1746
1400
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|281 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-7200U
|i5-6200U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 520
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.1 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|1.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Сайт Intel Core i5 6200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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