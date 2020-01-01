Intel Core i5 7300HQ против AMD Ryzen 5 2600X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 53% ниже чем у Ryzen 5 2600X пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Cinebench R20 (многоядерный)
3035
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Ryzen 5 2600X +22%
2378
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Ryzen 5 2600X +175%
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Ryzen 5 2600X +18%
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Ryzen 5 2600X +105%
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|229 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-7300HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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