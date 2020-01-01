Intel Core i5 7300HQ против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 22% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1664
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Ryzen 5 3550H +8%
2106
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Ryzen 5 3550H +61%
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7300HQ +61%
878
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7300HQ +54%
2793
1810
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-7300HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 10750H vs Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 5 3500U vs Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 7 3700U vs Intel Core i5 7300HQ
- AMD Ryzen 5 3600X vs Intel Core i5 7300HQ
- Intel Core i7 1165G7 vs Intel Core i5 7300HQ
- Intel Core i7 1065G7 vs AMD Ryzen 5 3550H
- AMD Ryzen 5 4500U vs AMD Ryzen 5 3550H
- Intel Core i7 10510U vs AMD Ryzen 5 3550H
- Intel Core i5 1035G1 vs AMD Ryzen 5 3550H
- AMD Ryzen 5 4600U vs AMD Ryzen 5 3550H