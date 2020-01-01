Intel Core i5 7300HQ против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
45
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
70
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 26 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 10.18 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
471
Cinebench R20 (многоядерный)
3517
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Ryzen 5 3600 +30%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Ryzen 5 3600 +253%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Ryzen 5 3600 +41%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Ryzen 5 3600 +163%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-7300HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
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