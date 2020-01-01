Intel Core i5 7300HQ против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Появился на 3 года позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Ryzen 5 4500U +26%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Ryzen 5 4500U +121%
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Ryzen 5 4500U +20%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Ryzen 5 4500U +55%
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-7300HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|6
|Частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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