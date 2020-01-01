Intel Core i5 7300HQ против AMD Ryzen 7 2700U
Что лучше: Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 2700U на 2.2 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700U
- На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
362
Cinebench R20 (многоядерный)
1421
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7300HQ +16%
1955
1686
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Ryzen 7 2700U +31%
6581
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 7300HQ +25%
878
702
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7300HQ +25%
2793
2240
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|26 октября 2017
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-7300HQ
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт AMD Ryzen 7 2700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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