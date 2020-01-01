Intel Core i5 7300HQ против i3 8100
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
18
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
49
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 31% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
364
Cinebench R20 (многоядерный)
1434
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Core i3 8100 +14%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Core i3 8100 +21%
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Core i3 8100 +12%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Core i3 8100 +17%
3254
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-7300HQ
|i3-8100
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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