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Intel Core i5 7300HQ против i3 8100

Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 7300HQ
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • На 31% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7300HQ
1955
Core i3 8100 +14%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7300HQ
5042
Core i3 8100 +21%
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7300HQ
2793
Core i3 8100 +17%
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7300HQ и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 5 октября 2017
Цена в момент релиза 250 долларов 117 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i5-7300HQ i3-8100
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7300HQ Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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