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Intel Core i5 7300HQ против i3 8130U

Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или i3 8130U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and 7300HQ
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7300HQ +40%
5042
Core i3 8130U
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7300HQ +75%
2793
Core i3 8130U
1598

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7300HQ и i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i5-7300HQ i3-8130U
Сокет BGA-1440 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7300HQ Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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