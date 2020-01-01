Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный i5 6600K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.