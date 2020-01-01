Intel Core i5 7300HQ против i5 6600K
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 7300HQ на 2.5 ГГц или десктопный i5 6600K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 51% ниже чем у Core i5 6600K пиковое энергопотребление – 45 vs 91 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 6600K
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
389
Cinebench R20 (многоядерный)
1558
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Core i5 6600K +19%
2321
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Core i5 6600K +23%
6202
Geekbench 5 (одноядерный)
878
Core i5 6600K +29%
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Core i5 6600K +34%
3741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|5 августа 2015
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|243 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-7300HQ
|i5-6600K
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Сайт Intel Core i5 6600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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