Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.