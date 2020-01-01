Главная > Сравнения CPU > Core i5 7400 vs Ryzen 3 1200

Intel Core i5 7400 против AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5 7400
Intel Core i5 7400
VS
AMD Ryzen 3 1200
AMD Ryzen 3 1200

Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 3 1200 на 3.1 ГГц (c Turbo Core до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1200 and 7400
Причины выбрать Intel Core i5 7400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 3.98 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 7400 +8%
2084
Ryzen 3 1200
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7400
5484
Ryzen 3 1200 +15%
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7400 +5%
3025
Ryzen 3 1200
2868

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7400 и AMD Ryzen 3 1200

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 27 июля 2017
Цена в момент релиза 182 долларов 109 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen
Номер модели i5-7400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7400 Сайт AMD Ryzen 3 1200
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5 7400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях