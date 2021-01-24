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Intel Core i5 7400 против AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5 7400
VS
AMD Ryzen 5 1500X
Intel Core i5 7400
AMD Ryzen 5 1500X

Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 5 1500X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии (1)

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1500X and 7400
Причины выбрать Intel Core i5 7400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1500X
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 3.98 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 7400
3408
Ryzen 5 1500X +38%
4696
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7400
5535
Ryzen 5 1500X +66%
9168
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7400
3106
Ryzen 5 1500X +25%
3867
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 7400 и AMD Ryzen 5 1500X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 11 апреля 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Zen
Номер модели i5-7400 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 7400
0.44 терафлопс
Ryzen 5 1500X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 7400 Сайт AMD Ryzen 5 1500X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Intel Core i5 7400 или Intel Core i3 9100F
8. AMD Ryzen 5 1500X или AMD Ryzen 5 5600X
9. AMD Ryzen 5 1500X или AMD Ryzen 5 5600G

Комментарии

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Иван 24 января 2021 15:12
Оба хороши, зависит от общей сборки
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