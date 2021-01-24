Intel Core i5 7400 против AMD Ryzen 5 1500X
Что лучше: Intel Core i5 7400 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 5 1500X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
55
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
17
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
44
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1500X
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 3.98 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
928
Ryzen 5 1500X +2%
945
Cinebench R23 (многоядерный)
3408
Ryzen 5 1500X +38%
4696
Passmark CPU (одноядерный)
2120
2117
Passmark CPU (многоядерный)
5535
Ryzen 5 1500X +66%
9168
Geekbench 5 (одноядерный)
889
Ryzen 5 1500X +5%
936
Geekbench 5 (многоядерный)
3106
Ryzen 5 1500X +25%
3867
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|11 апреля 2017
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-7400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.0 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7400
|Сайт AMD Ryzen 5 1500X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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