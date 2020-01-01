Intel Core i5 7400 против i3 1005G1
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i5 7400 на 3 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
16
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 7400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 77% ниже чем у Core i5 7400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
402
Cinebench R20 (многоядерный)
929
Passmark CPU (одноядерный)
2084
Core i3 1005G1 +10%
2291
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 7400 +4%
5484
5257
Geekbench 5 (одноядерный)
866
Core i3 1005G1 +9%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 7400 +58%
3025
1910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|281 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-7400
|i3-1005G1
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30x
|12x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 7400
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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